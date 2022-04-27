James Rodriguez Avrupa'ya dönmek istiyor

Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in maaşında indirim yapmayı kabul ederek yeniden Avrupa'ya dönmek istediği yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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James Rodriguez Avrupa'ya dönmek istiyor
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27 Nisan 2022 02:56
Kariyerine Katar'da devam eden James Rodriguez, yeniden Avrupa'ya dönüş için maaşında indirim yapmayı kabul etti.

Kolombiya basınının manşetlerine taşıdığı haberlere göre James Rodriguez'in Avrupa'ya dönüş hazırlığında olduğu kaydedildi. Katar'ın Al-Rayyan takımında istikrarsız bir görüntü çizen Rodriguez'in peşinde bir çok Türk kulübü olduğu da ifade edildi.

Kolombiyalı yıldızın Avrupa'ya dönmek için maaşında ciddi indirime gitmeye razı olduğu kaydedilirken menajeri Jorge Mendes'in çalışmalara başladığı belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle Mart ayının başından bu yana forma giyemeyen 30 yaşındaki James Rodriguez bu sezon Al-Rayyan formasıyla çıktığı 12 maçta 4 gol 7 asistle oynuyor.

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