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James Nunnally: ''Kim daha iyi oynarsa şans ondan yana''

Turkish Airlines Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe Doğuş deplasmanda İspanyol devi Real Madrid'i 83-86 mağlup etti. Alınan önemli galibiyet sonrası Fenerbahçe Doğuş basketbolcusu James Nunnally kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
James Nunnally: ''Kim daha iyi oynarsa şans ondan yana''
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03 Mart 2018 11:37
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THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Real Madrid'i 83 - 86 yendi.

Fenerbahçe Doğuş'un Birleşik Amerikalı oyuncusu James Nunnally, maç sonunda Fb Tv'ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

MAÇIN SONUNDA GEREKENİ YAPTIK

"Basketbol öyle bir oyun ki, kim daha iyi oynarsa onun şansı artıyor. Bugün biraz biz, biraz onlar oynadılar. Maçın sonuna doğru gerekeni yaptık. Çok zorlu bir maçtı. Çok mutluyuz. Önümüzdeki tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz."

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