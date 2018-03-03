THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Real Madrid'i 83 - 86 yendi.
Fenerbahçe Doğuş'un Birleşik Amerikalı oyuncusu James Nunnally, maç sonunda Fb Tv'ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
MAÇIN SONUNDA GEREKENİ YAPTIK
"Basketbol öyle bir oyun ki, kim daha iyi oynarsa onun şansı artıyor. Bugün biraz biz, biraz onlar oynadılar. Maçın sonuna doğru gerekeni yaptık. Çok zorlu bir maçtı. Çok mutluyuz. Önümüzdeki tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz."
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Fenerbahçe Doğuş'un Birleşik Amerikalı oyuncusu James Nunnally, maç sonunda Fb Tv'ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
MAÇIN SONUNDA GEREKENİ YAPTIK
"Basketbol öyle bir oyun ki, kim daha iyi oynarsa onun şansı artıyor. Bugün biraz biz, biraz onlar oynadılar. Maçın sonuna doğru gerekeni yaptık. Çok zorlu bir maçtı. Çok mutluyuz. Önümüzdeki tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz."
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