James Milner: Klopp kalmamı istemişti

8 yıl önce bonservissiz şekilde Liverpool'a katılan ve bu sene itibariyle takımdan ayrılacağını açıklayan 37 yaşındaki İngiliz futbolcu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milner, Jurgen Klopp'un takımda kalmasını istediğini ancak takımın çoktan karar verdiğini söyledi.



"KATKIKDA BULUNMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM."



James Milner bu sezon fazla maça çıkamadığını söyledi ve şu sözlerle devam etti: "Bu yıl fazla maça çıkamadım ama takıma fazlasıyla katkıda bulunmuş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.



"KULÜP KARARINI VERDİ"



Jurgen Klopp'un takımda kalmasını istediğini söyleyen Milner, menajerin beni takımda tutmak istemesi güzel ama ayırlmayı kabul ettiğim bir noktaya geldim dedi.



8 SEZONDA 331 MAÇ



2015 yılında katıldığı Liverpool'da 331 maça çıkan Milner 26 gol 46 asistlik performans sergiledi. Sezonun son maçında Southampton ile oynanacak maçla beraber James Milner takıma veda edecek.



