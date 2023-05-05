James Milner, Brighton yolcusu

Brighton, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek James Milner ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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James Milner, Brighton yolcusu
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05 Mayıs 2023 20:14
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, kadrosunu James Milner ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brighton, Liverpool ile sözleşmesi bitecek Milner ile anlaşma sağladı.

Milner, sezonun sona ermesinin ardından Liverpool'dan ayrılacak ve Brighton ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

2015-2016 sezonundan bu yana Liverpool forması giyen 37 yaşındaki Milner, bu sezon 39 maçta süre aldı ve 2 asist yaptı.

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