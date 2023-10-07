James Maddison, Premier Lig'in zirvesinde

Tottenham Hotspur'un yıldız oyuncularından James Maddison, Luton Town karşısında yaptığı asistle birlikte Premier Lig'in son 2 sezonunda en çok gol katkısı yapan orta saha oyuncusu oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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James Maddison, Premier Lig'in zirvesinde
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07 Ekim 2023 17:33
Premier Lig'in 8. haftasında Luton Town'ı deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen mağlup eden Tottenham Hotspur'da James Maddison, Premier Lig'de zirveye yerleşti. 

Yıldız oyuncu, Micky van Den'e yaptığı asistin ardından geçtiğimiz sezonun başlangıcından bu yana Premier Lig'de en çok gol katkısı (26) yapan orta saha oyuncuları arasında birinci konuma yerleşti.

Geçtiğimiz sezon başından bu yana toplamda 26 gole katkıda bulunan Maddison'ı, 25 gol ile Martin Odegaard, 23 gol ile de Kevin De Bruyne takip ediyor. 

SEZON İSTATİSTİKLERİ 

Sezon başında Leicester'dan 46 milyon euro karşılığında transfer edilen Maddison, Tottenham formasıyla bu sezon 9 karşılaşmaya çıkarken 2 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.

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