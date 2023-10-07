James Maddison, Premier Lig'in zirvesinde

Premier Lig'in 8. haftasında Luton Town'ı deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen mağlup eden Tottenham Hotspur'da James Maddison, Premier Lig'de zirveye yerleşti.



Yıldız oyuncu, Micky van Den'e yaptığı asistin ardından g eçtiğimiz sezonun başlangıcından bu yana Premier Lig'de en çok gol katkısı (26) yapan orta saha oyuncuları arasında birinci konuma yerleşti.



Geçtiğimiz sezon başından bu yana toplamda 26 gole katkıda bulunan Maddison'ı, 25 gol ile Martin Odegaard, 23 gol ile de Kevin De Bruyne takip ediyor.



SEZON İSTATİSTİKLERİ



Sezon başında Leicester'dan 46 milyon euro karşılığında transfer edilen Maddison, Tottenham formasıyla bu sezon 9 karşılaşmaya çıkarken 2 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.



