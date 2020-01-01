James Johnson, OKC'ye takas edildi!

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Minnesota Timberwolves, Ricky Rubio takasının bir parçası olarak, James Johnson'ı Oklahoma City Thunder'a takas etti.



Johnson, maaş eşleştirme amacıyla takasın önünü açmak için, ilk olarak 2020-21 sezonu için 16 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmıştı.



33 yaşındaki oyuncu, Timberwolves'a geçtiğimiz yıl Miami Heat'ten son takas tarihinde gönderilmişti.



Timberwolves için 14 maçta oynayan Johnson hücum ve savunmada üretken olmuş ve maç başına ortalama 12.0 sayı, 4.7 ribaund, 3.8 asist, 1.4 top çalma ve 1.4 blok ortalamaları elde etmişti.



Thunder'ın Johnson'ı tutmaya, takaslamaya veya serbest bırakmaya dair niyetinin ne olduğu ise henüz bilinmiyor.



