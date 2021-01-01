James: "Itoudis ile anlaşmazlığımız, kişiseldi..."

Brooklyn Nets guardı Mike James, EuroLeague ekibi CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis ile yaşadığı anlaşmazlık hakkında konuştu.



James, CSKA ile yollarını ayırdıktan sonra dün gece Boston Celtics'e karşı oynanan maçta, Nets ile siftahını yapmıştı.



30 yaşındaki oyuncu, Itoudis ile arasındaki, Rusya'nın başkentinden ayrılmasıyla sonuçlanan çatışmanın nedenlerini, şu şekilde açıkladı:



"Itoudis konusuna gelince, kişisel olarak hayatımda bazı şeyler olup bitmişti ve bu durum, düşündüğüm şekilde idare edilmemişti. Orada küçük bir çatışma yaşadık. Aslında Itoudis ile bir basketbol oyuncusu olarak değil, daha çok şahsi bir anlaşmazlık yaşadım. Basketbol sahası dışında ters düşen iki kişiydik."



James, EuroLeague'in Ocak ve Mart'taki normal sezonunda iki kez uzaklaştırma cezası almıştı ve sonucunda Nets ile anlaşarak NBA'e dönmüştü.



Yeni takımıyla ilk maçında 21 dakika sahada kalan James, geceyi 8 sayı, 2 ribaund ve 2 asist ile tamamladı.



