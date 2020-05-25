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James Harden'ın son hali, oldukça dikkat çekti!

Houston Rockets süperstarı James Harden'ın karantinadaki darmadağınık görünümü, sosyal medyada dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets süperstarı James Harden'ın karantinadaki darmadağınık görünümü, sosyal medyada dikkat çekti.

Uzun süredir devam eden karantina dönemi, Harden'a pek iyi davranmamış gözüküyor. Sosyal medyada Harden'ın son durumunun gözüktüğü viral olan fotoğrafını görenler, yorumlarını esirgemediler.

30 yaşındaki Rockets şutör guardı, fotoğrafta arkadaşlarıyla birlikte bir patikada aylarca hareketsiz kalmanın acısını çıkarıyor gibi görünüyordu. Ancak, dağınık görünümü, Twitter kullanıcılarının şakalarına malzeme oldu.



Fotoğrafta, Harden'ın saçları dağılmış ve biraz kilo vermiş gibi görünüyordu. Sakalında ise birkaç beyaz tespit edildi.

Harden, birkaç gün önce "bir süredir çok fazla kardiyo yaptığını" belirtmişti.

Bazı kişiler, Harden gibi bir milyonerin bir berbere nasıl erişemediğini merak ederken, bazı kullanıcılar ise bu fırsatı oyununa laf atma fırsatı olarak gördü.


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