Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

James Harden'ın kondisyonunun sırrı, belli oldu!

ESPN muhabiri Rachel Nichols, dört aylık sezon aralığına rağmen, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın kondisyonunun iyi durumda olmasının sırrını ortaya çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN muhabiri Rachel Nichols, dört aylık sezon aralığına rağmen, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın kondisyonunun iyi durumda olmasının sırrını ortaya çıkardı.

Houston'ın dün gece Dallas Mavericks'e karşı uzatma periyodunda aldığı galibiyet sonrası bir röportajda Nichols, Harden'in gizli bubble antrenmanını açıkladı:

Nichols, "Kondisyonunla övünüyordum, oteldeki merdivenleri yukarı aşağı çıkıyormuşsun," şeklinde konuştu ve Harden, şakayla karışık şu cevabı verdi:

"Sırlarımı herkese anlatmamalısın! Kendimi iyi hissediyorum… uzun zamandır ilk kez uzatma periyodu oynadığım bir maçtı, bence vücudum gerçekten çok iyi dayandı."

Harden, karşılaşmada oynadığı 43 dakikada 49 sayı (14-20 isabetle), 9 ribaund, 8 asist ve 3 top çalma kaydetmişti. Eski MVP, takımını zorlu bir galibiyete taşıdı ve Rockets, 153-149'luk skor ile kazandı.

İşte Harden'ın dün geceki performansı!:


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal