James Harden'ın kondisyonunun sırrı, belli oldu!

ESPN muhabiri Rachel Nichols, dört aylık sezon aralığına rağmen, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın kondisyonunun iyi durumda olmasının sırrını ortaya çıkardı.



Houston'ın dün gece Dallas Mavericks'e karşı uzatma periyodunda aldığı galibiyet sonrası bir röportajda Nichols, Harden'in gizli bubble antrenmanını açıkladı:



Nichols, "Kondisyonunla övünüyordum, oteldeki merdivenleri yukarı aşağı çıkıyormuşsun," şeklinde konuştu ve Harden, şakayla karışık şu cevabı verdi:



"Sırlarımı herkese anlatmamalısın! Kendimi iyi hissediyorum… uzun zamandır ilk kez uzatma periyodu oynadığım bir maçtı, bence vücudum gerçekten çok iyi dayandı."



Harden, karşılaşmada oynadığı 43 dakikada 49 sayı (14-20 isabetle), 9 ribaund, 8 asist ve 3 top çalma kaydetmişti. Eski MVP, takımını zorlu bir galibiyete taşıdı ve Rockets, 153-149'luk skor ile kazandı.



İşte Harden'ın dün geceki performansı!:



