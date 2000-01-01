James Harden'dan, Houston Rockets'a veda mesajı

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, dokunaklı bir mesajla eski takımı Houston Rockets'a veda etti.



Harden, 2012'den bu yana Houston'la geçirdiği zamanı, Instagram hesabında yaptığı paylaşımın açıklama kısmında şu şekilde değerlendirdi:



"Ne yazabilirim ki? Hislerimi hangi kelimeler aktarabilir? Houston, hiçbir şeyin garantisi yokken, sizler beni sevgiyle karşıladınız. Gözünüzü karartıp bana inanarak, hayatımı ve ailemin hayatlarını sonsuza kadar değiştirdiniz. Bu organizasyon ve bu şehir, bana isteyebileceğim her şeyi ve daha fazlasını verdi. Sayı krallıklarından, MVP ödülünden çok daha önce, sizler bana inandınız.



Bu yüzden sizlere sonsuza kadar teşekkür borçluyum. Bu şehir bana kollarını açtı ve beni ve ailemi içlerinden biri olarak karşıladı. Bunun için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Şehri büyük zafere ulaştırma umuduyla zihnimi, bedenimi ve ruhumu sizlere adadım, lakin yetersiz kaldım. Ve bundan ötürü sizlere her zaman borçlu kalacağım..."



