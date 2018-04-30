James Harden, Utah Jazz'ı parçaladı!

NBA Batı Konferansı yarı final serisi ilk maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk periyotunu 34-21 önde tamamlayan Houston Rockets, ikinci çeyrekte farkı açtı ve devreye 64-39'luk üstünlükle girdi.Utah Jazz son iyi çeyrekte farkı indirse de yeterli olmadı ve Houston Rockets, rakibini 110-96 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.Houston Rockets'ta James Harden 41 sayı, 8 ribaund, 7 asistlik performans sergiledi. Clint Capela 16 sayı, 12 ribaund ile double-double yaptı.Utah Jazz'da Donovan Mitchell 21 sayı, 3 ribaund, 5 asist üretti. Jae Vrowder 21 sayı attı ve 5 ribaund aldı.