Philadelphia 76ers'ın yıldızı James Harden'ın, devam eden gerginlikler nedeniyle 76ers'ın yolculuğuna katılması yasaklandığı iddia edildi.



Harden'ın LA Clippers'a takas edilme arzusunu sürdürmesiyle, 76ers ile arasındaki gerilim devam ediyor.



76ers yıldızının, annesinin rahatsızlığı nedeniyle 10 günlük bir aradan sonra 76ers'a dönüşü, sürpriz olaylarla sonuçlandı.



Kendisini takıma yeniden alıştırma niyetinde olmasına rağmen, Bleacher Report'tan Chris Haynes'in raporuna göre, Milwaukee Bucks'a karşı sezonun ilk maçı da dahil olmak üzere, Harden'a iki maçlık deplasman yolculuğa takıma katılmak yerine takım yetkilileri tarafından Philadelphia'da kalması talimatı verilmişti.



Harden'ın takım uçuşuna katılmaya hazırlanırken, bir güvenlik görevlisi tarafından havaalanında durdurulduğu ve takımın antrenman tesisinde kalması da dahil olmak üzere, organizasyonun antrenman planına uyması yönündeki talimatının kendisine yeniden iletildiği belirtildi.



Genel menajer Elton Brand ve başantrenör Nick Nurse, tesiste bulunan ekibin Harden'ın performans ölçümlerini takip etmesinin önemini vurguladılar.



Harden'ın bu duruma kızmasına rağmen sorun çıkarmadığı ve başka bir olay yaşanmadan havaalanından ayrıldığı kaydedildi. Ekip ise, son dönemdeki devamsızlığı nedeniyle kendisine herhangi bir ceza uygulamadı.



