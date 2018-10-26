James Harden en az iki maç yok!

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Houston Rockets, James Harden'ın sol hamstringinde bir zorlanma teşhisi konduğunu ve en az iki maç kaçıracağını duyurdu.Harden Perşembe günkü antrenmanda yer almadı ve sakatlığın şiddetini ölçmek için bir MR çektirmişti.Harden, sakatlık içinifadelerini kullandı.Harden, Rockets'in 2 Kasım'da başlayan deplasman serisi yolculuğundan önce yeniden değerlendirilecek.Kendisi bu geceki LA Clippers ve Salı gecesi oynanacak Portland Trail Blazers maçlarında yer almayacak.