James Harden'dan Pistons'a bedava sayı!

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, Detroit Pistons'a karşı 96-90 galip gelinen maçta ilginç bir anın başrolünde yer aldı.



Harden, karşılaşmanın üçüncü çeyreğinin bitimine 3:11 kala Pistons oyuncusu Saddiq Bey'in topunu çelmesi sonrası geri sahaya giden topu çizgi dışına doğru takip ederken, Bey bu fırsatı değerlendirerek boş pozisyonda smacı buldu.



James'in bu hareketi, başta koç Steve Nash olmak üzere takım arkadaşlarının şaşkınlıkla tepki vermesine neden oldu.



Harden, maçı 13 sayı, 10 ribaund ve 10 asist istatistikleriyle triple-double yaparak tamamlamıştı:



