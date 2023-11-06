LA Clippers'ın yıldızı James Harden'ın, bu gece New York Knicks'e karşı takımla ilk maçına çıkacağı ve ilk beş başlayacağı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Harden'ın bu gece Madison Square Garden'da Knicks'e karşı takımla ilk maçına çıkacağını duyurdu.



Takımın önümüzdeki maçlarında Russell Westbrook, Harden, Paul George, Kawhi Leonard ve Ivica Zubac'lı beşle yoluna devam etmesi bekleniyor.



