James Harden, Brooklyn Nets'te!

Houston Rockets ekibinin James Harden'ı, Indiana Pacers ve Cleveland Cavaliers'ı da içeren dört takımlı bir takasla, Brooklyn Nets'e gönderdiği bildirildi.



Cavaliers'ın anlaşmada Jarrett Allen ve Taurean Prince'i aldığı, Caris LeVert ve gelecekteki dört ilk tur Draft seçiminin ise Houston'a giden paket arasında yer aldığı belirtildi.



Bu Draft seçimlerinin 2022, 2024 ve 2026 yıllarında korumasız olacağı bildirildi.



LeVERT PACERS'A, OLADIPO İSE HOUSTON'A GİTTİ



Anlaşmaya geç eklenen Pacers ekibinin ise, Rockets'tan LeVert'ü ve bir ikinci tur Draft seçimini alıp, Victor Oladipo'yu Houston'a göndereceği kaydedildi.



Genel olarak Rockets ekibi, Oladipo'yu, Exum'ı ve Brooklyn'den gelen üç korumasız birinci tur Draft seçimini elde etmesinin yanı sıra, Nets ile ileride dört (2021, 2023, 2025 ve 2027) Draft seçimi değişimi yapma hakkına da sahip olacak.



