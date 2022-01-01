James Harden, All-Star molası bitene dek yok!

Philadelphia 76ers, takımın yeni yıldızı James Harden'ın sakatlığının iyileşme süreci devam ettiği için All-Star molası bitene kadar takımla ilk maçına çıkmayacağını duyurdu.



Dizinde hamstring problemi bulunan Harden, Philly'deki ilk maçına 25 Şubat'taki Minnesota Timberwolves karşılaşmasına dek çıkamayacak olsa da, geçtiğimiz gün yeni takım arkadaşı Tyrese Maxey ile antrenman yaptığı görüldü.



Son takas günündeki anlaşmadan önce tüm sezonu Ben Simmons'sız oynayan Philadelphia, 34-22'lik derecesiyle Doğu'da beşinci sırada yer alıyor.



