James Anderson: 'Üst üste 3 Final Four her şeyi anlatıyor!'

Anadolu Efes'in Birleşik Amerikalı yıldızı James Anderson, Belgrad'daki Final Four öncesi Sporx.com'dan Hakan Celep'e konuştu.Üç kez üst üste Final Four'a yükselmeleri hakkında gelen soruyu Anderson, "Yeniden Final Four'a yükselmek harika hissettiriyor. Elbette kolay değildi. Üst üste 3 kez bunu başarmak çok daha zor aslında. Arada iptal olan ve lider götürdüğümüz bir sezon da vardı. Bu başarı takımımızın kalitesi, emeği ve çalışmasıyla ilgili de çok şey anlatıyor aslında. Takım kimyamız çok yüksek." sözleriyle cevapladı.Başarılı oyuncu, "Koronavirüs pandemisinden sonra herkes bir parça zorlandı ve herkes için işler değişti aslında. Geçen yıl hemen hemen her takım koronavirüsle mücadele etti. Bu yıl da yeniden koronavirüs vakalarına rastladık. Pandemi, sakatlıklar, savaş derken çılgınca bir yıldı aslına bakarsanız. Aşık olduğumuz oyuna, basketbola dönmeye çalıştık her seferinde. Geride bıraktığımız sezon oldukça çılgıncaydı." açıklamasını yaptı.Sezon boyunca yaşanılan iniş çıkışları değerlendiren Anderson, "Şampiyon olduktan sonra her şeye sıfırdan başlamak ve tekrar Final Four'a yükselmek kolay değil. Kupayı kazanmış bir takımsın. Beklentiler en yüksek seviyede. Her takım bize karşı daha motive oynuyordu. Tecrübemizle tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. Tekrar, tekrar, tekrar çalıştık. Bazen motivasyonumuzu kaybettiğimiz anlar oluyordu ama birbirimize güvenmeye ve çalışmaya devam ettik. Takımdaki her birey üstüne düşeni yaptı." dedi.Olympiakos Koçu Bartzokas'ın, Final Four'da en az şansı kendi takımına verdiği sözlerine hatırlatılması üzerine Anderson, "Biz geçen senenin şampiyonuyuz ancak rakibimiz Olympiakos da çok tecrübeli bir takım. Harika oyuncuları var. Onlara çok fazla saygı duyuyoruz." cevabını verdi.Sezon içinde Olympiakos ile oynadıkları maçları değerlendiren Anderson, "Olympiakos ile sezon içinde zorlu maçlar oynadık. Bartzokas tecrübeli ve iyi bir koç. Detaylara dikkat eden, akıllı biri. Olympiakos da tüm küçük detaylara odaklanırdı."Final Four'un diğer eşleşmesiyle ilgili düşüncesi sorulan Amerikalı oyuncu, "Önce biz finale yükselelim derim. Olympiakos'u eleyelim. Finale çıkınca rakibimizin kim olacağını düşünürüz. Şu an için önemli olan tek şey bu." cevabını verdi.Anadolu Efeslilere de mesaj gönderen başarılı oyuncu, "Belgrad'da alabileceğimiz tüm desteğe ihtiyacımız var. Sezon boyunca taraftarlarımız bizi harika desteklediler ve Final Four yolculuğumuzda bize yardımcı oldular. Şampiyonluk yolunda da bize aynı şekilde yardımcı olacaklarına eminim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.