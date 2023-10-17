Jamal Musiala'ya iki dev talip

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih'te transfer gelişmesi yaşanıyor. Sözleşme uzatma çalışmaları duran Jamal Musiala'ya iki dev kulüp talip oldu.



REAL MADRID VE LIVERPOOL İSTİYOR



Bild'de yer alan habere göre Liverpool'un da aralarında bulunduğu bazı İngiliz takımları Jamal Musiala'yı transfer etmek için harekete geçti.



Ayrıca haberin devamında İspanyol devi Real Madrid'in de Alman yıldızı transfer etmek istediği yazıldı.



BAYERN MUNIH KALMASINI İSTİYOR



Jamal Musiala'nın, Bayern Münih kulübüyle olan sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor ve Bayern Münih sözleşmeyi uzatmak istiyor. Nisan ayında orta saha oyuncusu, müzakerelere başlaması beklenen kulübün eski sportif direktörü Hasan Salihamidzic ile bir araya geldi ancak o zamandan beri anlaşmayı uzatma süreci durdu.



Jamal Musiala şu anda yılda yaklaşık 8 milyon euro kazanıyor. Bayern maaşını önemli ölçüde artırmaya hazır ve bu da onu kulübün en yüksek maaşlı oyuncularından biri haline getiriyor.



8 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Bayern Münih formasıyla 8 resmi karşılaşmaya çıkan Jamal Musiala bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.



