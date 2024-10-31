Jamal Musiala hat-trick yaptı Bayern Münih turladı

Almanya Kupası 2.tur maçında Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'i 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jamal Musiala hat-trick yaptı Bayern Münih turladı
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31 Ekim 2024 00:36
Son güncelleme 31 Ekim 2024 00:37
Almanya Kupası 2.tur maçında Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.

Meva Arena'daki maçta Bayern Münih, sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı ve mücadelede tur atlayan taraf oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 2, 37 ve 45+4'te Jamal Musiala ile 45+1'de Leroy Sane kaydetti.
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