Jamal Musiala hat-trick yaptı Bayern Münih turladı

Almanya Kupası 2.tur maçında Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.
Meva Arena'daki maçta Bayern Münih, sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı ve mücadelede tur atlayan taraf oldu.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 2, 37 ve 45+4'te Jamal Musiala ile 45+1'de Leroy Sane kaydetti.
Meva Arena'daki maçta Bayern Münih, sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı ve mücadelede tur atlayan taraf oldu.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 2, 37 ve 45+4'te Jamal Musiala ile 45+1'de Leroy Sane kaydetti.