Jamal Musiala: 'Bayern dünyanın en iyi takımı'

Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Alman oyuncu, Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl'in kendisi için kullandığı övgü dolu sözlere cevap verdi.



Max Eberl, "Jamal sıra dışı bir oyuncu. Onu Bayern Münih'in yüzü yapmak isteme sebebimiz de bu" sözlerine "Bu bir onurdur benim için. Bayern Münih dünyanın en büyük kulüplerinden biri." açıklamasında bulundu.



"ÖNEMLİ OLAN EĞLENMEK"



Açıklamalarına devam eden Musiala, "Benim için önemli olan eğlenmek, çalışmak, gelişmeye devam etmek ve şampiyonluklar kazanmaktır. Ancak bunları başarırken çok fazla baskı altında da olmamam gerekiyor." şeklinde cevap verdi.



Bayern ile sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Alman oyuncu bu sezon 22 maça çıktı ve 14 gol, 6 asist yaptı.



