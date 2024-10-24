NBA'deki bir başlangıç kadrosu oyuncusu, Denver Nuggets guardı Jamal Murray'yi savunmanın "artık çok kolay olduğunu" iddia etti.



Murray'nin hazırlık maçları döneminde vasatın altı performans göstermesi, sağlığıyla ilgili bazı endişeleri ortaya çıkardı.



TrueHoop'tan David Thorpe, Murray'in mevcut formu hakkında "belki paslanmıştır" şeklinde konuşurken, bunun Olimpiyat döneminden kaynaklanan yorgunluk olabileceğini de belirterek, takımların şu anda Nuggets'ı "tek kişilik bir ekip" olarak gördüğünü aktardı.



İsmini vermeyen bir ilk beş oyuncusunun, Murray ile ilgili hayal kırıklığını "Artık savunması çok kolay" şeklinde nitelendirdiği öne sürüldü.



Murray, hazırlık maçları döneminde diz sorunları nedeniyle beklenenin altında performans göstermiş ve maç başına yalnızca 10,3 sayı ortalaması yakalamıştı. Ancak Kanadalı oyuncu, Minnesota Timberwolves'a karşı son hazırlık maçında 25 sayı bulmuştu.



Geçtiğimiz yazı da vasatın altı seviyede geçiren Murray, Kanada Milli takımıyla katıldığı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda maç başına 20,5 dakikada yalnızca 6 sayı, 3 ribaund ve 3,8 asist kaydedebilmişti.



Bu zorluklara rağmen Murray'nin uzun vadeli sağlığı konusunda iyimserliğini koruyan Nuggets, geçtiğimiz yaz 27 yaşındaki oyuncunun kontratını dört yıllığı 207,8 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatmıştı.



