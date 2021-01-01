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Jamal Murray sezonu kapattı!

Denver Nuggets, Jamal Murray'nin Pazartesi günkü Golden State Warriors maçında sol dizindeki çapraz bağlarının koptuğunu ve süresiz olarak kadro dışı olacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets, Jamal Murray'nin Pazartesi günkü Golden State Warriors maçında sol dizindeki çapraz bağlarının koptuğunu ve süresiz olarak kadro dışı olacağını duyurdu.

Normal sezonun kalanını ve playoffları kaçırması beklenen Murray'nin durumu, Nuggets'ın geçen yılki Konferans Finalleri maratonunu tekrarlama umutlarına büyük bir darbe indirmiş oldu.

24 yaşındaki yıldız, dördüncü çeyreğin son bölümünde turnikeye girdiği bir pozisyonda sol ayağının üzerine basmış ve herhangi bir temas almadan yere yığılmıştı.

2016 Draftı'nda yedinci sıradan seçilmiş olan Murray, sakatlanmadan önce Nuggets'ın önceki dört maçını sağ dizindeki ağrı sebebiyle kaçırmıştı.

Bu sezon 48 maçta oynayan Murray, Nuggets için 21.2 sayı, 4.8 asist ve dört ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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