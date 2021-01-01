Jamal Murray, serbest atışsız 50 sayı buldu!

Denver Nuggets guardı Jamal Murray, Denver'ın Cleveland Cavaliers'ı 120-103 yendiği maçta yalnızca dört şut kaçırarak (21/25) 50 sayı kaydetti.

Murray 50 sayıya hiç serbest atış denemesinde bulunmadan ulaşarak, ayrıca bu alanda da NBA tarihine geçti!İşte Jamal'ın harika performansı!: