Jamal Murray, serbest atışsız 50 sayı buldu!
Denver Nuggets guardı Jamal Murray, Denver'ın Cleveland Cavaliers'ı 120-103 yendiği maçta yalnızca dört şut kaçırarak (21/25) 50 sayı kaydetti.
Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets guardı Jamal Murray, Denver'ın Cleveland Cavaliers'ı 120-103 yendiği maçta yalnızca dört şut kaçırarak (21/25) 50 sayı kaydetti.
Murray 50 sayıya hiç serbest atış denemesinde bulunmadan ulaşarak, ayrıca bu alanda da NBA tarihine geçti!
İşte Jamal'ın harika performansı!: