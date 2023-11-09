Denver Nuggets'ın yıldızı Jamal Murray'in sağ diz arkasındaki sakatlığı nedeniyle Kasım ayının geri kalanında parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



Cumartesi gecesi Nuggets'ın Chicago Bulls'a karşı aldığı galibiyette sakatlanmış olan Murray, sezon öncesinde de benzer bir sakatlık yaşamıştı.



26 yaşındaki oyuncu, yaz döneminde Nuggets'la sözleşme uzatması imzalamamıştı ve bu sezon All-NBA takımına seçilmesi durumunda 'supermax' kontrat imzalamaya hak kazanacak.



Kariyerinde henüz hiçbir All-Star veya All-NBA takımına girmemiş olan Murray, bu sezon çıktığı yedi maçta 16.3 sayı, 7.4 asist ve 2.6 ribaund ortalamaları yakaladı.





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