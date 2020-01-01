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Jamal Crawford geri döndü, ilk maçında sakatlandı!

Brooklyn Nets guardı Jamal Crawford, dün gece Nets'in Milwaukee Bucks karşısında 119-116'lik galibiyete ulaştığı maçta, sol hamstringini zorladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets guardı Jamal Crawford, dün gece Nets'in Milwaukee Bucks karşısında 119-116'lik galibiyete ulaştığı maçta, sol hamstringini zorladı.

40 yaşındaki Crawford, NBA'e dönüşünün altıncı dakikasında sakatlandı.

Crawford'ın MR'a ihtiyacı olabileceğini belirten koç Jacque Vaughn, "Onu teşhis ettireceğiz ve oradan sonra ne olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz ay Nets ile anlaşan Crawford, kondisyonunu geliştirmeye yardımcı olmak için, Nets'in bubble'daki ilk iki maçında oynatılmamıştı.


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