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Jamahl Mosley, Magic'in yeni koçu olmaya çok yakın

Dallas Mavericks yardımcı koçu Jamahl Mosley'nin Orlando Magic'in bir sonraki başantrenörü olmak için başta gelen aday olduğu ve her iki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks yardımcı koçu Jamahl Mosley'nin Orlando Magic'in bir sonraki başantrenörü olmak için başta gelen aday olduğu ve her iki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

42 yaşındaki Mosley, son yedi sezonu Dallas'ta Rick Carlisle'ın koçluk kadrosunda geçirmişti. 2018-19 sezonundan önce takımın savunma koordinatörü seçilen Mosley'ye, her maç için Mavericks'in savunma stratejisini şekillendirme sorumluluğu verilmişti.

Carlisle, Haziran ayında başantrenörlük görevinden ayrıldığında, Mosley'nin takımın boş pozisyonu için görüşme yaptığı bildirilmişti. Dallas, bu pozisyon için Jason Kidd'i işe aldıktan sonra, Mosley'nin aday olarak ciddi bir değerlendirme göremedikten sonra takımdan ayrılması bekleniyordu.

Orlando'nun ayrıca yeni başantrenör olarak Denver Nuggets'ın asistan koçu Wes Unseld Jr.'ı da düşündüğü belirtildi. Unseld, Mosley gibi, Washington Wizards'ın başantrenörlük işi için güçlü bir aday olarak ortaya çıkmıştı.


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