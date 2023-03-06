Eski NBA oyuncusu Jalen Rose, Memphis Grizzlies'in süperstarı Ja Morant'in son durumu hakkında konuştu.



Morant'in yakın zamanda adı geçen darp ve silah taşıma spekülasyonları sonrası, Instagram hesabında yaptığı canlı yayında tabancasını göstermesi ve NBA tarafından uzaklaştırma cezası alması sonrası, Rose, "NBA Countdown" programında bu konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.



"Ben de Ja Morant'tim. Hepinizin beni çocukluğumdan, 1991'den beri tanıma fırsatınız oldu. Uyuşturucu baskınlarına karıştım. Suikast girişimlerinden sağ kurtuldum. Nasıl ünlü olacağımı, başarılı olacağımı ve ailemin dinamiklerini değiştireceğimi öğrenmeye çalışan disiplin yoksunu bir gençtim.



Kaybedecek çok şeyi var. Güvenin bana, ben de silah taşıyan o genç oyuncuydum ve onu göstermeye başladığınızda, ölebilirsiniz. Bu durum, bir süperstarın kendini getirmesi gereken noktadan tamamen farklı bir şey. O videoda, IG Live'da silahı kendi rızasıyla gösteriyor. Kimse onu gaza getirmiyor, bu kişisel bir seçim.



Bunun bir sonraki adımı artık iyileşmek ve şahsen o yolda olduğuna inanıyorum, bunun için de mutluyum. Geri dönüp daha iyi bir insan olacak ve olup bitenler sayesinde, tüm potansiyelini gösterebilecek."



Grizzlies koçu Taylor Jenkins, Morant'in iki maçlık uzaklaştırma cezasının uzayabileceğini belirtmişti.





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