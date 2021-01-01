Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jalen Green, NBA Yaz Ligi sezonunu kapattı

Houston Rockets çaylağı Jalen Green'in, NBA Yaz Ligi'nin geri kalanında oynamaması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets çaylağı Jalen Green'in, NBA Yaz Ligi'nin geri kalanında oynamaması bekleniyor.

Dün gece Toronto Raptors'a karşı oynanan Yaz Ligi karşılaşmasından sağ bacak ağrısı sebebiyle ayrılmış olan Green'in, önlem olarak Las Vegas'taki ligin geri kalanında kenarda tutulacağı kaydedildi.

Houston'ın, kendisine MR çekilecek olan Green'in sakatlığının "önemli bir durum" olduğuna inanmadığı açıklandı.

Jalen, üç yaz ligi maçında %51.4 şut isabeti ile 20.3 sayı ortalaması yakalayarak, oldukça iyi bir başlangıç yapmıştı.

Green, maç sonrası muhabirlere şunları söyledi:

"Sanırım bu hafta kendimi kanıtladım. Bir şey olması ihtimaline karşılık, sezona temkinli olarak hazırlanmamız gerekiyor. Ama yalnızca bir gerilme var."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal