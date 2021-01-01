Jalen Green, NBA Yaz Ligi sezonunu kapattı

Houston Rockets çaylağı Jalen Green'in, NBA Yaz Ligi'nin geri kalanında oynamaması bekleniyor.



Dün gece Toronto Raptors'a karşı oynanan Yaz Ligi karşılaşmasından sağ bacak ağrısı sebebiyle ayrılmış olan Green'in, önlem olarak Las Vegas'taki ligin geri kalanında kenarda tutulacağı kaydedildi.



Houston'ın, kendisine MR çekilecek olan Green'in sakatlığının "önemli bir durum" olduğuna inanmadığı açıklandı.



Jalen, üç yaz ligi maçında %51.4 şut isabeti ile 20.3 sayı ortalaması yakalayarak, oldukça iyi bir başlangıç yapmıştı.



Green, maç sonrası muhabirlere şunları söyledi:



"Sanırım bu hafta kendimi kanıtladım. Bir şey olması ihtimaline karşılık, sezona temkinli olarak hazırlanmamız gerekiyor. Ama yalnızca bir gerilme var."



