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Jalen Green, Kobe ile karşılaştırılmak istiyor!

Eski G-League oyuncusu ve 2021 NBA Draftı'nın en yüksek sıralı adaylarından Jalen Green'in, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ile kıyaslanmak istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Eski G-League oyuncusu ve 2021 NBA Draftı'nın en yüksek sıralı adaylarından Jalen Green'in, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ile kıyaslanmak istediği iddia edildi.

1.96 boyunda bir şutör guard olan Green, 2021 NBA Draftı'nda en yüksek sıradan seçilmesi beklenen isimlerden biri ve lise koçu Brad Roznovsky'ye göre, genç oyuncu Kobe ile karşılaştırılmak istiyor.

Bryant, efsanevi kariyerini 18 kez All-Star seçilip, beş kez NBA şampiyonluğu yaşayarak tamamlamıştı ve trajik vefatının ardından nihayetinde Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame sınıfına seçilmişti.

Roznovsky, eski öğrencisi ile ilgili şunları söyledi:

"Her zaman 1 numaradan seçilmek istediğini söylemişti. Kobe ile karşılaştırılmak istiyor. Bugün Jalen'a sorarsanız, onu 1 numaradan seçmezseniz kafay yemiş olduğunuzu söyleyebilir."

Green, maç başına 17.9 sayı, 4.1 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakaladığı NBA G League Ignite ekibinde büyük bir sıçrama yaşamıştı.


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