NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan beş karşılaşmayla devam etti.



KNICKS 113-109 WIZARDS



New York Knicks, Madison Square Garden'da Washington Wizards'ı 113-109 mağlup etti.



Knicks'te Jalen Brunson 41 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. OG Anunoby 19 sayı ve 7 ribaund kaydederken, Julius Randle 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle, Donte DiVincenzo 19 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle, Isaiah Hartenstein ise yalnızca sadece 6 sayı kaydetse de 17 ribaund alıp, ayrıca 3 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



Jordan Poole, Wizards'a 24 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle liderlik etti. Marvin Bagley III 20 sayı, 11 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Deni Avdija ve Kyle Kuzma 15'er sayı kaydederken, Landry Shamet benchten gelerek 13 sayı buldu.



BULLS 116-110 RAPTORS



Chicago Bulls, Scotiabank Arena'da Toronto Raptors'ı 116-110 devirdi.



Altı oyuncusu çift haneli skor üreten Chicago'da, DeMar DeRozan 24 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle başı çeken isim oldu. Nikola Vucevic 24 sayı, 14 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Coby White maçı 23 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla, Alex Caruso ise 10 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 2 blokla tamamladı.



Raptors'ta Scottie Barnes 31 sayı, 7 ribaund, 6 asist, 3 top çalma ve 3 blokla mücadele etti. RJ Barrett 17 sayı, 6 asist ve 4 ribaundla oynarken, Immanuel Quickley 12 sayı, 3 ribaund ve 3 asist ekledi. Bruce Brown ise Toronto'daki ilk maçında benchten 15 sayı ve 7 ribaund kaydetti.



THUNDER 134-129 JAZZ



Oklahoma City Thunder, Delta Center'da Utah Jazz'i 134-129 mağlup etti.



Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle Thunder'ı galibiyete taşıyan isim oldu. Jalen Williams 27 sayı, 8 asist, 3 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Josh Giddey 20 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle, Chet Holmgren ise 15 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 4 blokla maçı tamamladı.



Collin Sexton 31 sayı, 7 asist, 1 ribaund ve 1 top çalmayla Jazz'in en skorer ismiydi. Lauri Markkanen 26 sayı ve 10 ribaundla double-double yaparken, John Collins 21 sayı ve 4 ribaundla, Jordan Clarkson ise 18 sayı, 5 asist ve 2 ribaundla oynadı.



TIMBERWOLVES 118-103 GRIZZLIES



Minnesota Timberwolves, Target Center'da konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 118-103 yendi.



Anthony Edwards 28 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla Timberwolves'ı galibiyete taşıdı. Naz Reid 20 sayı, 3 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Mike Conley ve Rudy Gobert 17'şer sayı kaydettiler.



Jaren Jackson Jr. 36 sayı, 3 ribaund ve 1 blokla Grizzlies'in en skoreriydi. Luke Kennard 18 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla, Santi Aldama ise 13 sayı, 5 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



PACERS 126-121 KINGS



Indiana Pacers, Golden 1 Center'da Sacramento Kings'i 126-121 mağlup etti.



Yedi oyuncunun çift hanelere ulaştığı Pacers'ta Bennedict Mathurin 25 sayı ve 5 asistle en skorer isimdi. TJ McConnell 20 sayı ve 10 asistle, Myles Turner ise 18 sayıyla maçı tamamladı.



Kings adına dört oyuncu 20 sayı barajını geçerken, Kevin Huerter 31 sayıyla bu oyuncuların başında geldi. Keegan Murray 27 sayı ve 9 ribaundla, De'Aaron Fox 24 sayı, 5 ribaund ve 6 asistle, Domantas Sabonis ise 21 sayı, 11 ribaund ve 10 asistlik bir triple-double performansıyla maçı tamamladı.



