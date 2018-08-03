Jakup Borg: ''Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hatırlatırım''

Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 6-0 mağlup olan Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ın teknik direktörü Jakup Borg, siyah-beyazlı ekip karşısında iyi bir tecrübe yaşadıklarını söyledi.
A Borg, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, farklı yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayarak, "Aslında 'her şey iyi gidiyor' diye düşünüyorduk. 4-0'lık skora kadar söylenecek fazla bir şey yok. Son iki gol fazla geldi. Oyuncularımla gurur duyuyorum, çok çalıştılar, her şeyi yaptılar. Bizim için tecrübe oldu." diye konuştu.
Beşiktaş'ı değerlendiren A Borg, "Bizim amatör ruhumuzu değerlendirdiğimizde her biri ağır basan oyunculardı" ifadesini kullandı.
Beşiktaşlı taraftarların maç sonrası oyuncularını tribüne çağırması ve atmosferle ilgili soruyu yanıtlayan A Borg, "Geçmişteki Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hatırlatmak isterim. Bol kırmızılı muhteşem maçlarından biriydi. Bir sürü Premier Lig maçı izledim. Böyle bir taraftar desteği görmemiştim" diyerek sözlerini tamamladı.
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A Borg, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, farklı yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayarak, "Aslında 'her şey iyi gidiyor' diye düşünüyorduk. 4-0'lık skora kadar söylenecek fazla bir şey yok. Son iki gol fazla geldi. Oyuncularımla gurur duyuyorum, çok çalıştılar, her şeyi yaptılar. Bizim için tecrübe oldu." diye konuştu.
Beşiktaş'ı değerlendiren A Borg, "Bizim amatör ruhumuzu değerlendirdiğimizde her biri ağır basan oyunculardı" ifadesini kullandı.
Beşiktaşlı taraftarların maç sonrası oyuncularını tribüne çağırması ve atmosferle ilgili soruyu yanıtlayan A Borg, "Geçmişteki Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hatırlatmak isterim. Bol kırmızılı muhteşem maçlarından biriydi. Bir sürü Premier Lig maçı izledim. Böyle bir taraftar desteği görmemiştim" diyerek sözlerini tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın