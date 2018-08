Jakup Borg: ''Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hatırlatırım''

Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 6-0 mağlup olan Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ın teknik direktörü Jakup Borg, siyah-beyazlı ekip karşısında iyi bir tecrübe yaşadıklarını söyledi.A Borg, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, farklı yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayarak, "Aslında 'her şey iyi gidiyor' diye düşünüyorduk. 4-0'lık skora kadar söylenecek fazla bir şey yok. Son iki gol fazla geldi. Oyuncularımla gurur duyuyorum, çok çalıştılar, her şeyi yaptılar. Bizim için tecrübe oldu." diye konuştu.Beşiktaş'ı değerlendiren A Borg, "Bizim amatör ruhumuzu değerlendirdiğimizde her biri ağır basan oyunculardı" ifadesini kullandı.Beşiktaşlı taraftarların maç sonrası oyuncularını tribüne çağırması ve atmosferle ilgili soruyu yanıtlayan A Borg, "Geçmişteki Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hatırlatmak isterim. Bol kırmızılı muhteşem maçlarından biriydi. Bir sürü Premier Lig maçı izledim. Böyle bir taraftar desteği görmemiştim" diyerek sözlerini tamamladı.