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Jakup Borg: ''Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hatırlatırım''

B36 Torshavn'ın teknik direktörü Jakup Borg, Beşiktaş maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Kaynak: AA
Jakup Borg: ''Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hatırlatırım''
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02 Ağustos 2018 23:53
Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 6-0 mağlup olan Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ın teknik direktörü Jakup Borg, siyah-beyazlı ekip karşısında iyi bir tecrübe yaşadıklarını söyledi.

A Borg, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, farklı yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayarak, "Aslında 'her şey iyi gidiyor' diye düşünüyorduk. 4-0'lık skora kadar söylenecek fazla bir şey yok. Son iki gol fazla geldi. Oyuncularımla gurur duyuyorum, çok çalıştılar, her şeyi yaptılar. Bizim için tecrübe oldu." diye konuştu.

Beşiktaş'ı değerlendiren A Borg, "Bizim amatör ruhumuzu değerlendirdiğimizde her biri ağır basan oyunculardı" ifadesini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarların maç sonrası oyuncularını tribüne çağırması ve atmosferle ilgili soruyu yanıtlayan A Borg, "Geçmişteki Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hatırlatmak isterim. Bol kırmızılı muhteşem maçlarından biriydi. Bir sürü Premier Lig maçı izledim. Böyle bir taraftar desteği görmemiştim" diyerek sözlerini tamamladı.

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