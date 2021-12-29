Jaja Coelho futbolu bırakmak zorunda kaldı

Kariyerinde Trabzonspor'da da forma giyen Jaja Coelho, aktif futbol kariyerini sonlandırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com
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Jaja Coelho futbolu bırakmak zorunda kaldı
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29 Aralık 2021 10:57
Trabzonspor'un eski futbolcusu Jaja Coelho doping iddiasıyla 4 yıl futboldan men edilmişti.

Nisan ayından itibaren yeşil sahalardan uzak kalan Jaja'nın aktif futbol kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı.

35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu son olarak Tayland ligi ekiplerinden Singha Chiangrai United forması giymişti. Trabzonspor ile 31 karşılaşmada görev alan Jaja bordo mavili takımda 14 gol 3 asistlik performans sergilemişti. (61saat)


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