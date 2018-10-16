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Jailson'un yeni partneri Mehmet Ekici!

Fenerbahçe'de ameliyat olan Mehmet Topal'ın yokluğunda 2. bölgede Jailson'un partneri Mehmet Ekici olacak.

Kaynak: Vatan
Jailson'un yeni partneri Mehmet Ekici!
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16 Ekim 2018 03:44
Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan sakatlıklar ve kadro dışı kararları taşları yerinden oynatıyor.. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yurt dışında bıçak altına yatan Mehmet Topal, 1 ay boyunca yeşil sahalardan uzak kalacak. Deneyimli oyuncunun yokluğunda orta sahada doğacak boşluğu kiminle dolduracağını düşünen Cocu, Topal'ın adaşında karar kıldı.

Reyes'in 2. bölgede oynadığı karşılaşmalarda vasatın altında bir performans sergilemesi oyuncunun orada kullanılma ihtimalini neredeyse sıfırladı.

Normalde o mevkinin adamı olan Eljif ise sol açıktaki futboluyla etkili olduğu için bu ikilinin Jailson'un partneri olması beklenmiyor.

YAKIN TAKİP

Tüm bu veriler ışığında orta saha için Mehmet Ekici favori duruma geldi. Antrenmanlarda Ekici'nin o bölgede sergilediği grafiği yakından takip eden teknik patron Cocu, milli takımdan döneceklerle birlikte tam takım yapılacak antrenmanların ardından son kararını verecek.

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