Jailson'un formu, Zanka'yı kulübeye mahkum etti!

Fenerbahçe'nin sezon başında Championship ekibi Huddersfield'dan transfer ettiği Mathias Zanka, performansıyla sınıfta kaldı.
Danimarkalı futbolcu, gelir gelmez 11'in değişilmezi oldu ancak Serdar Aziz'in iyileşmesi ve Jailson'un sürpriz formu, işleri değiştirdi.
Sambacı, her geçen gün stoperdeki performansını yükseltti. 24 yaşındaki oyuncu, Ersun Yanal'ın savunmadaki ilk tercihlerinden biri olmayı başardı. Jailson, hızı ve mücadeleci yapısıyla Zanka'yı kulübeye mahkum etti.
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Danimarkalı futbolcu, gelir gelmez 11'in değişilmezi oldu ancak Serdar Aziz'in iyileşmesi ve Jailson'un sürpriz formu, işleri değiştirdi.
Sambacı, her geçen gün stoperdeki performansını yükseltti. 24 yaşındaki oyuncu, Ersun Yanal'ın savunmadaki ilk tercihlerinden biri olmayı başardı. Jailson, hızı ve mücadeleci yapısıyla Zanka'yı kulübeye mahkum etti.
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