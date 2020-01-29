Jailson'un formu, Zanka'yı kulübeye mahkum etti!

sezon başında Championship ekibi Huddersfield'dan transfer ettiği, performansıyla sınıfta kaldı.Danimarkalı futbolcu, gelir gelmez 11'in değişilmezi oldu ancakiyileşmesi vesürpriz formu, işleri değiştirdi.Sambacı, her geçen gün stoperdeki performansını yükseltti. 24 yaşındaki oyuncu, Ersun Yanal'ın savunmadaki ilk tercihlerinden biri olmayı başardı. Jailson, hızı ve mücadeleci yapısıyla Zanka'yı kulübeye mahkum etti.