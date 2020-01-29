Jailson'un formu, Zanka'yı kulübeye mahkum etti!

Fenerbahçe, savunmayı güçlendirmek için sezon başında Zanka'yı 2 milyon euro'ya transfer etmişti ancak Danimarkalı futbolcu, Jailson'un gerisinde kaldı.

Haber; Güneş
Jailson'un formu, Zanka'yı kulübeye mahkum etti!
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29 Ocak 2020 10:16
Fenerbahçe'nin sezon başında Championship ekibi Huddersfield'dan transfer ettiği Mathias Zanka, performansıyla sınıfta kaldı.

Danimarkalı futbolcu, gelir gelmez 11'in değişilmezi oldu ancak Serdar Aziz'in iyileşmesi ve Jailson'un sürpriz formu, işleri değiştirdi.

Sambacı, her geçen gün stoperdeki performansını yükseltti. 24 yaşındaki oyuncu, Ersun Yanal'ın savunmadaki ilk tercihlerinden biri olmayı başardı. Jailson, hızı ve mücadeleci yapısıyla Zanka'yı kulübeye mahkum etti.

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