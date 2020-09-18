Jailson'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı

Çin'in Dalian takımına transfer olan Jailson, Fenerbahçe'ye veda mesajı yayınladı.

Haber; AA
Jailson'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı
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18 Eylül 2020 15:35
Fenerbahçe Kulübünden Çin'in Dalian ekibine transfer olan  Brezilyalı futbolcu Jailson, sarı-lacivertli takıma veda etti.

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabında "Yolun açık olsun Jailson" başlığıyla yer alan videoda Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut ve sarı-lacivertli oyuncular tarafından alkışlarla uğurlandı. 

Sarı-lacivertli takımda geçirdiği iki yıl için herkese teşekkür eden Jailson, "Gerçekten burada çok iyi karşılandım. Burası benim ailem. Aile gibi gördüğünüz bir yerden ayrılmak her zaman için zordur. Umarım hepiniz zaferlerle dolu bir sezon geçirirsiniz. Umarım yeni teknik ekibinizle bu sene taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu yaşatmak için çok çalışırsınız." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı oyuncu, "Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi unutmayacağım" diyerek sarı-lacivertli camiaya veda etti. 



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