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Jailson: "Kafamızı kaldırmamız lazım"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Jailson: 'Kafamızı kaldırmamız lazım'
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17 Ocak 2019 22:50
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından Jailson açıklamalarda bulundu.

Pozisyonları sonlandıramadıklarını belirten Jailson, "Mağlubiyetten sonra konuşmak zor. Mücadele ettik, pozisyonlar ürettik ama istediğimiz gibi sonuçlandıramadık. Şu anda yapmamız gereken kafamızı kaldırmak artık. Bu maçın rövanşı var, o maçta iyi bir sonuç alıp, turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu maça takılmamaları gerektiğini kaydeden Brezilyalı oyuncu, "Takımdan biraz uzak kaldım ama kampta kendimi maksimum şekilde hazırlamaya gayret ettim. Takım arkadaşlarım da bana destek oldu. Bugün de sonuna kadar mücadele ettik ama olmadı. Futbolun gerçeği böyle maçlara takılmak değil, önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

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