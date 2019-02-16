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Jailson: "Kafamızı kaldırmamız gerekiyor."

Süper Lig'in 22. haftasında oynanılan Fenerbahçe - Konyaspor karşılaşması sonrası Jailson, Beın Sports'a maçını yorumladı.

Kaynak: Sporx.com
Jailson: 'Kafamızı kaldırmamız gerekiyor.'
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16 Şubat 2019 21:18
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanılan Fenerbahçe - Konyaspor karşılaşması sonrasında sarı-lacivertlilerin tek golüne imza atan Jailson, karşılaşmayı değerlendirdi. 

Jailson, konuşmasını başında istedikleri sonucu alamadıklarını ancak kafalarını kaldırmalarını gerketiğini belirtirken, "Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Avantajımız da vardı ama üstünlüğü kuramadık. Rakibimiz iyi savaştı, kurduğumuz baskıdan iyi çıktılar. Devam etmemiz gerekiyor, kafamızı kaldırmamız gerekiyor çünkü daha önümüzde maçlar var." dedi. 

Konuşmasının devamında kontrataktan gol yemelerinin oyunların etki ettiğini belirtirken, "Aslında çok iyi konsantre olmuştuk ama kontrataktan gol yedik. Kafamızı kaldırdık, gol attık ama ofsayt oldu, maçı kazanamadık maalesef." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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