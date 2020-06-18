Jailson, Falette'yi de çıldırttı

Trabzonspor maçının 61. dakikasında Serdar Aziz'in oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla sahaya alınan Jailson; stoperde yine hata yaptı.



Bu sezon stoper oynadığı lig maçlarında yaklaşık 19 puanın kaçmasına bireysel hatalarıyla neden olan Brezilyalı futbolcu; Trabzonspor karşısında da bir çuval inciri berbat etti.

Ekuban'ın geriden gelip kendisini geçmesi; farkı açması ve Sörloth'a asist yapması akıllara Galatasaray maçını getirdi. O derbide de geriden gelen Onyekuru'ya geçilen ve rakibini yakalayamayan Jailson; bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.



Hatası nedeniyle yenen 2. golden sonra savunmadaki bir diğer isim Simon Falette çok sinirlendi. Jailson'a dönerek; 'Neden düşürmedin' diye Ekuban'ı işaret eden Falette, uzun bir süre isyan etti.



