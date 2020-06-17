Jailson faciası; Onyekuru'dan sonra Ekuban

Son bölümde stoperde oynayan Jailson yine saç baş yoldurdu. Jailson, Sörloth'un 2. golü öncesi Ekuban'a eskortluk edip yenen golün baş sorumlusu oldu.

Haber; Sabah
Jailson faciası; Onyekuru'dan sonra Ekuban
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17 Haziran 2020 12:46
Fenerbahçelileri bu sezon en çok kızdıran isimlerin başında şüphesiz Jailson geliyor. Stoperdeki eksiklik nedeniyle mecburen savunmanın göbeğinde görev alan Brezilyalı futbolcu, dün yine yavaşlığının cezasını çekti.

Trabzonspor'un 83'de Sörloth ile bulduğu gol öncesinde Ekuban'a adeta eskortluk yapan Jailson, golün baş sorumlusu olarak gösterildi.

Takımın en çok eleştirilen isimlerinden olan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi yendiği maçta da Onyekuru'yu tutamamış ve dev derbi sonrasında da eleştirilmişti. Sarı-lacivertli takımın en kötülerinden olan Jailson, 61.dakikada Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil olmuştu.


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