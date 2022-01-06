Jailson'dan transfer kararı

Süper Lig'in ilk yarısında zirveden uzakta kalan Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın listesinde birçok isim bulunurken bunlardan en dikkat çekeni ise bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Jailson olmuştu.



Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Porto ve Galatasaray'dan teklif alan Jailson transfer kararını verdi. Çin ekibi Dalian Pro ile yaşadığı maaş sorununun ardından sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, ülkesine dönmeye karar verdi.



PALMEIRAS DOĞRULADI



Palmeiras'la görüşmelerini sürdüren 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulunan kulübün futbol direktörü Anderson Barros, "Bir süredir takip ettiğimiz bir fırsattı. Danilo Barbosa'nın kiralık sözleşmesini yenileyemeyince Jailson'a yöneldik" ifadelerini kullanarak transferi doğruladı.



Kariyerine Gremio'da başlayan Jailson; Chapecoense ve Fenerbahçe formaları giydikten sonra 2020 sezonunda Çin ekibi Dalian Pro'nun yolunu tutmuştu.





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