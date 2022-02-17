Jailson'dan geri dönüş hazırlığı

1,5 yıl önce Fenerbahçe'den ayrılan Jailson, yeniden Süper Lig'e dönmenin hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Palmeiras ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jailson'un yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ve konuyla ilgili menajerine tam yetki verdiği öne sürüldü.

Haber; Akşam
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Jailson'dan geri dönüş hazırlığı
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17 Şubat 2022 15:02
Jailson'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu başında Dalian Pro'ya 4,5 milyon euro karşılığında sattığı Jailson, ocak ayında ülkesinin takımlarından Palmeiras'a imza atmıştı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Jailson'un menajeri mesaiye başladı.

JAILSON AVRUPA'YA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

1,5 yıl Dalian Pro forması giydikten sonra ocak ayında ülkesinin takımlarından Palmeiras ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jailson'un Brezilya'da mutsuz olduğu ve yeniden Avrupa'ya dönmenin planlarını yaptığı iddia edildi. Jailson'un menajerinin sezon sonunda bazı Süper Lig ve Avrupa ekipleriyle temasa geçeceği kaydedildi.

FENERBAHÇE'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe'nin 4,9 milyon euro karşılığında büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklediği verimi alamadığı Jailson, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı toplam 63 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Palmeiras'la ise 6 maça çıkan Jailson skor katkısı yapamadı. 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1,8 milyon euro.

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