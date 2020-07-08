Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı maçın çok konuşulan isimlerinden Jailson'un stoper oynamasıyla ilgili Tümer Metin'den değerlendirme geldi.



Tümer Metin, Jailson'un stoper mevkiisinde kötü oynadığının kendisinin de farkında olduğunu ve eğer oynayamıyorsa hocasına 'Ben stoper oynayamıyorum' demesi gerektiğini savundu.



Canlı yayında Tümer Metin'in şunları şöyledi: "Orada oynayamıyorsan çıkarsın ben burada oynayamıyorum dersin ya, bu kadar zor mu bu. Bana mesela sağ bek oyna deselerdi oynayamam derdim ne diyeyim ki başka. Galatasaray maçı olacak şimdi Fenerbahçe'nin. Tahir hoca tahtaya Jailson stoper yazacak mesela dimi. Jailson'san sen 'Ben oynayamam' diyeceksin hocana. Jailson için 'Ben stoper oynayamam' demek daha iyi niyetli bir hareket olur."



Tümer Metin ayrıca Fenerbahçe genç takımında Jailson kadar şans bulabilecek bir futbolcunun olup olmadığı ile ilgili ise "Koca Fenerbahçe'nin genç takımında 1 tane şans verilebilecek stoperi yok mu, Jailson kadar şansı hak edecek kimsesi yok mu? U16'dan bile biri çıkar illaki" ifadelerini kullandı.



