Jailson, Avrupa'ya geri dönüyor: 3 takım takipte!

Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezonun başında 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in Dalian ekibine giden Jailson, Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor.



Çin'deki kısıtlamalar nedeniyle Brezilya'dan dönüş yapamadığı belirtilen ve Dalian'da sadece 6 maçta oynayan 25 yaşındaki futbolcunun Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.



PANATHINAIKOS, OLYMPIAKOS, MARSİLYA



Brezilya basınında yer alan haberlere göre Yunan ekipleri Panathinaikos ile Olympiakos ve Fransa'nın önemli takımlarından Marsilya, oyuncu için ilk temasları gerçekleştirdi. Bununla birlikte İtalyan ve İspanyol kulüplerinin de takipte olduğu kaydedildi.



Marsilya'nın Flamengo'dan Gerson'u ilk hedefi olarak gördüğü ve alternatif olarak Jailson'u belirlediği, bu nedenle oyuncunun Yunanistan'a daha yakın olduğu belirtildi.



Çin Ligi'ne gittikten sonra 2020 yılında 6 maça çıkan Sambacı, gol ya da asist katkısı yapamamıştı.



