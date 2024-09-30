Indiana Pacers'ın, pivot Jahlil Okafor ile bir antrenman kampı anlaşması imzaladığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, 2015 NBA Draft'ında üçüncü sıradan seçilmiş olan Okafor'un yaz dönemi yapılan antrenmanlarda sağlığı ve kondisyonu ile Pacers yetkililerini etkilediğini kaydetti.



2021-22 sezonu öncesi NBA'deki son durağı olan Atlanta Hawks'tan bu yana 28 yaşındaki oyuncu, G League'de, Çin'de, İspanya'da ve Porto Riko'da profesyonel olarak foma giymişti.



Okafor'un NBA'deki en iyi sezonu, 17,5 sayı, 7,0 ribaund ve 1,2 blokla NBA çaylak beşi birinci takımına seçildiği 2015-16 sezonuydu.



