Jahlil Okafor, NBA'e Pacers ile döndü!

Indiana Pacers'ın, pivot Jahlil Okafor ile bir antrenman kampı anlaşması imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jahlil Okafor, NBA'e Pacers ile döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Eylül 2024 14:19
Indiana Pacers'ın, pivot Jahlil Okafor ile bir antrenman kampı anlaşması imzaladığı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, 2015 NBA Draft'ında üçüncü sıradan seçilmiş olan Okafor'un yaz dönemi yapılan antrenmanlarda sağlığı ve kondisyonu ile Pacers yetkililerini etkilediğini kaydetti.

2021-22 sezonu öncesi NBA'deki son durağı olan Atlanta Hawks'tan bu yana 28 yaşındaki oyuncu, G League'de, Çin'de, İspanya'da ve Porto Riko'da profesyonel olarak foma giymişti.

Okafor'un NBA'deki en iyi sezonu, 17,5 sayı, 7,0 ribaund ve 1,2 blokla NBA çaylak beşi birinci takımına seçildiği 2015-16 sezonuydu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery