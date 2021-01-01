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Jahlil Okafor, Atlanta Hawks'a katıldı

Atlanta Hawks'ın serbest oyuncu Jahlil Okafor'la garantili olmayan bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks'ın serbest oyuncu Jahlil Okafor'la garantili olmayan bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

2015 yılında Philadelphia 76ers tarafından üçüncü sırada Draft edilen Okafor, beklentileri karşılama konusunda sıkıntı çekmişti. Bir çaylak olarak maç başına yaklaşık 30 dakikada 17.5 sayı, 7.0 ribaund ve 1.2 blok ortalamalar yakalamış olan Duke çıkışlı oyuncu, benzer şekilde performans göstermekte zorlanmıştı.

Philly'den ayrıldığından beri, 25 yaşındaki oyuncu sırasıyla Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans ve en son Detroit Pistons formaları giymişti.

Okafor'un 247 kariyer maçında 10.4 sayı ve 4.7 ribaund ortalamaları bulunuyor.


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