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Jae Crowder, 30 milyon dolara Phoenix'te!

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Phoenix Suns ve serbest oyuncu Jae Crowder, 30 milyon dolar değerinde üç yıllık bir kontrat imzalama üzerine anlaştılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Shams Charania'ya göre Phoenix Suns ve serbest oyuncu Jae Crowder, 30 milyon dolar değerinde üç yıllık bir kontrat imzalama üzerine anlaştılar.

Crowder, Miami Heat ile oynadığı 20 maçta 11.9 sayı, 5.4 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları yakaladığı bir dönemden çıkıyor. Miami ekibi, Crowder'ı, geçtiğimiz sezonun son takas tarihinde, Memphis Grizzlies ve Minnesota Timberwolves'un katıldığı üç takımlı bir takasla Andre Iguodala ve Solomon Hill ile birlikte kadrosuna katmıştı.

Ekip, 2014'ten beri ilk kez Final serisi oynarken, Crowder takımla playofflarda oynadığı her maça ilk beş kadroda çıkmıştı.


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