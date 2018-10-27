Jadon Sancho'nun geleceğe damga vuracağının ispatı

Borussia Dortmund'un geçen sezon Manchester City'den 7 milyon euroya transfer ettiği Jadon Sancho, 2018/2019 sezonun en iyi performanslarından birine imza atıyor.

Henüz 18 yaşındaki Jadon Sancho, Lucien Favre'nin gelişiyle hücum bölgesine daha yakın oynamaya başladı. Genç oyuncu bu sezon Dortmund formasıyla gollerinin yanı sıra asistleriyle de önemli işler yapıyor.











