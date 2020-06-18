Manchester United Başkanvekili Ed Woodward, menajer Ole Gunnar Solskjaer'in verdiği transfer listesine hareket ederek çalışmalarını sürdürüyor.



Corriere dello Sport'ta çıkan habere göre; Jadon Sancho, Federico Chiesa ve Jack Grealish gibi isimler için görüşmeler yapan Manchester United, 100 milyon euro üstü taleplerle karşılaşınca bir adım geri attı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle spor ekonomisinin zarar görmesi ve bu zararın nereye kadar devam edemeyeceğinden emin olamayan Manchester United yönetimi, pahalı transferler yerine ekonomik ve potansiyelli isimlere yönelmeyi seçti.



CENGİZ İÇİN SMALLING ARTI PARA



Bu sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen ve İtalyan kulübünün kadrosnda tutmak istediği Chris Smalling'i belli bir bonservis ücreti belirleyerek vermeyi düşünen Manchester United, karşılığında 35 milyon euro'yu bulan değeri ile Cengiz Ünder'i yeni hedef olarak belirledi. Roma ile şu an Smalling artı para formülüyle görüşen Manchester United, Solskjaer'in de onay verdiği Cengiz Ünder'e gelecek sezon kırmızı siyahlı formayı giydirmek için girişimlerini hızlandırdı.



BAŞAKŞEHİR'E YÜZDE 20 PAY



22 yaşındaki Cengiz Ünder, Altınordu altyapısından çıktıktan sonra Başakşehir forması giydi ve 14.25 milyon euro ve yüzde 20 pay bedeliyle 2017 yazında Roma'ya transfer oldu. Cengiz Ünder, bu sezon 20 maçta 1055 dakika süre aldı ve 3 gol attı.



