'Jadon Sancho, Liverpool'a gitse bambaşka olurdu!'

Middlesbrough Teknik Direktörü Jonathan Woodgate, Manchester United'ın hücum oyuncusu Jadon Sancho için açıklamalarda bulundu.



Sancho'nun Liverpool'a transfer olması halinde farklı bir şekilde oynayacağını söyleyen Woodgate, "Sancho, Manchester United ile anlaştığından beri işler iyi gitmedi. Bunu, Manchester United'ın oyun stiline bağlıyorum. Bu stil, Sancho'ya uymuyor. Sancho olağanüstü bir yetenek; onun güçlü yönlerini kullanırsan, en iyi performansını sergileyecektir. Eğer Liverpool'a transfer olsaydı tamamen farklı bir oyuncu kimliğine bürünürdü, eminim." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Manchester United formasıyla 13 resmi maça çıkan Sancho, gol ya da asist katkısı üretemedi.





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