"Jadon Sancho, Liverpool'a gitse bambaşka olurdu!"

Middlesbrough Teknik Direktörü Jonathan Woodgate, Jadon Sancho hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
'Jadon Sancho, Liverpool'a gitse bambaşka olurdu!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2021 20:01
Middlesbrough Teknik Direktörü Jonathan Woodgate, Manchester United'ın hücum oyuncusu Jadon Sancho için açıklamalarda bulundu.

Sancho'nun Liverpool'a transfer olması halinde farklı bir şekilde oynayacağını söyleyen Woodgate, "Sancho, Manchester United ile anlaştığından beri işler iyi gitmedi. Bunu, Manchester United'ın oyun stiline bağlıyorum. Bu stil, Sancho'ya uymuyor. Sancho olağanüstü bir yetenek; onun güçlü yönlerini kullanırsan, en iyi performansını sergileyecektir. Eğer Liverpool'a transfer olsaydı tamamen farklı bir oyuncu kimliğine bürünürdü, eminim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Manchester United formasıyla 13 resmi maça çıkan Sancho, gol ya da asist katkısı üretemedi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.